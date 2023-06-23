الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير هندي: معرض توت عنخ آمون في برشلونة يستكشف حضارة مصر الساحرة

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

أبرز تقرير هندي استضافة مدينة برشلونة لمعرض عن توت عنخ آمون لأول مرة، وقال بأنه يستكشف حضارة مصر الساحرة بعناصرها الثقافية التي لا حصر لها، ويمنح الزوار  تجربة فريدة من نوعها عن كنوز وأسرار الفرعون الذهبي ويأخذهم في رحلة عبر الزمن لـ 3400 عام إلى الوراء.

وقال موقع "سي إن ترافلر" السياحي الهندي، إذا كنت من عشاق الحضارة المصرية وتنتظر افتتاح متحف مصر الكبير المقرر هذا العام، مع معرض توت عنخ آمون وخوض تجربة غامرة، وهو المعرض المقرر عرضه في برشلونة لأول مرة في منتصف سبتمبر المقبل، في مركز الفنون الرقمية.

- ما الذي يمكنك رؤيته في معرض توت عنخ آمون؟

أشار التقرير الهندي، من خلال الفرعون الشاب سوف تكتشف قصة حضارة ساحرة تمامًا، والتي ورثت منها عناصر ثقافية لا حصر لها، وكلها تستمر في جذب الجماهير بالإغراء الغامض الذي يملأ صحاري مصر وينجرف في نهر النيل القوي دائمًا.

وسيحتفل رئيس وزراء برشلونة بالذكرى المئوية لمقبرة الملك توت عنخ آمون ، فعلى الرغم من اكتشاف مدخل القبر من قبل عالم الآثار هوارد كارتر في 4 نوفمبر 1922 ، إلا أنه لم يكشف فريقه النقاب عن التابوت الحجري الذي يحتوي على مومياء توت عنخ آمون حتى 6 فبراير 1923.

وقال التقرير، أن الزيارات ستستغرق حوالي 90 دقيقة وستتوفر المواعيد من الساعة 10:00 صباحًا حتى 9:30 مساءً، والتذاكر معروضة للبيع بالفعل، بالإضافة إلى هذه التجربة .

ويقدم المعرض، المقرر افتتاحه في أغسطس المقبل، أسرارا من جوانب حياة الملك توت عنخ آمون ورحلته الي الحياة الآخرة، باستخدام أحدث تقنيات عرض الصور، ويستعرض عددًا من القصص المهمة في حياة الفرعون الصبي، الذي حكم مصر منذ أكثر من 3 آلاف عام، وما زلنا نكتشف كنوز مقبرته حتى يومنا هذا.

افتتاح متحف التقرير الهندي الحضارة المصرية الذكرى المئوية الفرعون الذهبى الملك توت

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