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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يحتفل بتخرج الدفعة الأولى من برنامج BDC Fast Track لتدريب الكوادر الشابة من العاملين

طارق فايد
طارق فايد

أعلن بنك القاهرة عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج «BDC Fast Track» لتدريب الكوادر الشابة المتميزة من العاملين بالبنك والذي من شأنه تحقيق المسار السريع للترقيات لمجموعة من الموظفين من المستوى الوظيفي الصاعد، والذين تم اختيارهم بعناية بعد إجراء مجموعة من الإختبارات ، حيث استهدف البرنامج تمكين شباب العاملين من ذوى الكفاءة وتنمية مهاراتهم وتعزيز خبراتهم.

وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بتخرج الدفعة الأولى من البرنامج وعددهم 45 خريج من الكوادر الشابة بالبنك، حيث تم إطلاق البرنامج فى نوفمبر 2021 واستمر حتى فبراير 2023.

وتابع فايد أن البرنامج التدريبى تم إطلاقه فى إطار خطة متكاملة وضعها البنك لدعم الكوادر الشابة بكافة السبل بداية من عملية التدريب، وإعدادهم لشغل الوظائف التخصصية في مختلف قطاعات البنك، وصولاً لتقديم برامج التطوير المتميزة لهم، لإعداد جيل من الكوادر المصرفية يكون قادراً علي القيادة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه يتم زيادة موازنة التدريب والتطوير بشكل مستمر والتى ارتفعت أكثر من ستة أضعاف منذ عام 2018 وحتى عام 2022.

فيما أضافت شيرين عمرو رئيس مجموعة الموارد البشرية والتدريب أن تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى C Fast Track"D"B يأتى فى إطار الجهود المتواصلة التى يبذلها البنك لتنمية مهارات العاملين، موضحة أن البرنامج حقق الأهداف المرجوة منه من خلال بناء القدرات وتنمية مهارات الكوادر الشابة لإستثمار مهاراتهم والإستفادة من قدراتهم وتسريع المسار الخاص بالترقيات بالمقارنة بالمسار الطبيعى مما يسهم فى تحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد.

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