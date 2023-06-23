أستاذ مناخ: إنشاء صندوق خسائر خلال "كوب 27" يعتبر انتصارًا للدبلوماسية المصرية

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية والمناخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة التمويل العالمي، أمس تطرق إلى موضوعات كثيرة في إطار قمة المناخ "كوب 27" التي استضافتها مصر بجدارة شديدة جدًا، وكان أهم مقررات هذه القمة إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وتشكيل لجنة انتقالية لوضع الإجراءات التنفيذية لمثل هذا الصندوق.

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية والمناخ، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن قمة التمويل العالمي بباريس تعد مبادرة يحضرها الرئيس السيسي من أجل حشد التمويل اللازم لمثل هذا الصندوق الذي سيعم بالخير على الدول النامية بشكل خاص، وهذا اعتراف من الدول المتقدمة أنها آثرت بشكل كبير جدًا على مناخ الدول النامية.

وأوضح أن إنشاء صندوق للخسائر يعتبر انتصارًا للدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أن قمة "التمويل العالمي" أقرت عدة أمور وخاصة الأمور المالية، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة خطة أمريكية بمقدار 1.3 مليون دولار أمريكي لحماية كل شخص على هذا الكوكب.

- معايير الصرف للدول المتضررة من جراء التغير المناخي

لفت "سمعان"، إلى أن مصر استضافت أكثر من 10 دول متقدمة و14 دولة نامية بمدينة الأقصر في شهر مارس الماضي، وذلك لوضع الإطار العام لمثل هذا الصندوق، وآليات ومعايير الصرف للدول المتضررة من جراء التغير المناخي.