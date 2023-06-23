اليوم.. الزمالك في مهمة صعبة أمام فاركو بدور الـ 16 بكأس مصر

يشهد ستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء، اليوم، مواجهة قوية بين الزمالك وفاركو في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للزمالك خاصة أن كأس مصر يعتبر الأمل الأخير للفريق في تحقيق بطولة هذا الموسم، ويواجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو أزمة تتمثل في غياب الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر لمشاركتهم مع المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا بالمغرب، والثلاثة اعتمد عليهم أوسوريو في طريقته الجديدة 3-2-4-1.

ولم يعد أمام المدير الفني سوى الدفع بحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني في الدفاع ومعهم مصطفى الزناري أو توظيف أحمد أبو الفتوح في مركز " المساك " والدفع بسيف جعفر أو محمد أشرف روقا في وسط الملعب، بجوار نبيل عماد دونجا وفي الخط الهجومي سيتواجد أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وإبراهيم نداى وسيف الجزيري .

الزمالك خاض أخر مباراة يوم 5 يونيو الجاري في الدوري أمام الاتحاد السكندري وفاز 2-1 وحصل اللاعبون على فترة راحة كافية باستثناء الثلاثي الدولي محمد صبحي وأحمد أبوالفتوح وأحمد سيد زيزو، الذين انضموا لتدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي واستغل أوسوريو فترة التوقف الأخيرة التركيز على استيعاب اللاعبين لطريقة اللعب الجديدة بعد تحسن أداء الفريق ونجاحه في تحقيق انتصارين متتاليين على طلائع الجيش والاتحاد .

- قائمة الزمالك لمباراة فاركو

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد صبحي ومحمد نديم وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وأحمد أبو الفتوح وأحمد محمود ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد حسام "بيسو" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و سيف جعفر وأحمد بلحاج وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي.

وشهدت القائمة غياب محمد عواد ومحمود شبانة لعدم الجاهزية ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وسامسون أكينولا للإصابة وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق لتواجدهم في صفوف المنتخب الأولمبي.

في المقابل حقق فاركو نتائج جيدة منذ تولى طارق العشري تدريب الفريق وقادة لاحتلال المركز السادس في جدول الدوري وينافس على المركز الخامس وحقق الفريق انتصا رين في أخر ست مباريات على الاتصالات في دورال32 لبطولة كأس مصر وسموحة في الدوري مقابل التعادل ثلاث مرات والهزيمة أمام بيراميدز.

- العشري يسعى لاستغلال الأخطاء المتكررة لمدافعي الزمالك

ويسعى طارق العشري لاستغلال الأخطاء المتكررة لمدافعي الزمالك والاستفادة من سرعة الجزائري رزقي حمرون ومهارات شكري نجيب والقدرات التهديفية لعمرو جمال مع اللعب بطريقته المعتادة التي تعتمد على زيادة الكثافة العددية في وسط الملعب وإحكام الرقابة على مفاتيح لعب الزمالك .

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده أحمد نوفل وأسامة عبد اللطيف ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.