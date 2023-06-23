الخزانة الأمريكية: من "المهم" الحفاظ على العلاقات مع الصين

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، على أهمية الحفاظ على العلاقة مع الصين بعد أن قوبل وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن للزعيم الصينى شى جين بينج بأنه "ديكتاتور" برد فعل عنيف من بكين.

وقالت يلين -حسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "فيما يتعلق بالتعليقات، أعتقد أن الرئيس بايدن وأنا على حد سواء نعتقد أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على التواصل ... لتوضيح المفاهيم الخاطئة، نحن بحاجة إلى العمل معًا حيثما أمكن ذلك".



وأضافت "لكن لدينا خلافات، ونحن أيضًا صريحون فى الاعتراف بأن لدينا خلافات".



تأتى تصريحات يلين بعد أن تصدرت تصريحات بايدن لمجموعة من 130 مانحًا فى حفل لجمع التبرعات ليلة الثلاثاء عناوين الصحف.

وناقش بايدن حادثة منطاد التجسس الصينى ووصف شى بأنه ديكتاتور منزعج عندما تم إسقاط البالون لأنه لم يكن يعلم بها.



جاءت تصريحات بايدن بعد فترة وجيزة من عودة وزير الخارجية أنطونى بلينكين من الصين بعد قيامه بأول زيارة إلى البلاد من قبل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين منذ عام 2018. وكانت الرحلة، التى تم تأجيلها فى فبراير فى أعقاب حادث بالون التجسس، مقصودة بهدف المساعدة فى استقرار العلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.



ومع ذلك، اعترضت بكين على الفور على تصريحات بايدن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إنها "تتعارض تمامًا مع الحقائق وتنتهك بشكل خطير البروتوكول الدبلوماسي، وتنتهك بشدة الكرامة السياسية للصين".



وأضاف "أنه استفزاز سياسى صارخ، وتعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها، تصريحات الولايات المتحدة سخيفة للغاية وغير مسؤولة".

ودعت يلين مؤخرًا إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدة على أهمية التعاون من أجل الاستقرار العالمى.