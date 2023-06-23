الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: وصف شى بأنه "ديكتاتور" لن يؤثر على العلاقات بين واشنطن وبكين

بايدن
بايدن

 قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه لا يعتقد أن وصف الرئيس الصينى شى جين بينج بالديكتاتور يؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

 

وقال الرئيس الأمريكى -فى تصريحاته فى البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي- "لا أعتقد أن ذلك كان له أى عواقب حقيقية، هناك هستيريا بشأن العلاقة مع الصين"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


وعندما سئل بايدن عما إذا كانت تعليقاته فى حملة جمع التبرعات تقوض أو تعقد التقدم الذى حققته إدارة بايدن مع الصين، أجاب "لا، لا"، مضيفا أنه يتوقع لقاء شى "فى وقت ما فى المستقبل".


وقال بايدن الثلاثاء الماضى، أثناء جمع التبرعات فى كينتسفيلد بولاية كاليفورنيا، لمجموعة من المتبرعين أن شى هو ديكتاتور "انزعج" عندما تم إسقاط بالون التجسس الصينى فى فبراير لأنه لم يكن على علم بذلك.


وانتقدت بكين الأربعاء وصف بايدن لشى ووصفته بأنه "سخيف للغاية وغير مسئول".

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