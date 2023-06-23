الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليمن يدعو الاتحاد الأوروبى لوقف انتهاكات الحوثيين بحق النساء وتجنيد الأطفال

الحوثيين
الحوثيين

دعا وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الاتحاد الأوروبى للعب دور أساسى فى الضغط على الحوثيين، بما يتماشى مع المبادئ الأوروبية، لوقف الانتهاكات بحق النساء ووضع حداً لسياسة تجنيد الأطفال وتلقينهم ثقافة الكراهية، والكف عن استهداف المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني، معتبرًا أن ممارسات الحوثيين تشكل جرائم مكتملة ضد الإنسانية.

 

جاء ذلك خلال لقائه، عبر تقنية الاتصال المرئي، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبى جابريل مونويرا فينالس، لبحث تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لتحقيق السلام فى اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).


وشدد بن مبارك، على أن حكومته تدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام فى البلاد والتخفيف من معاناة اليمنيين، مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثى صعدت من حربها الاقتصادية على الشعب اليمنى ولم تبد أى تجاوب حقيقى مع مساعى السلام.


وفى اللقاء، تم التأكيد على وقوف الدول الأوروبية مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره واستمرار بذل الجهود لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار.

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