سوداني يطعن صديقه بسكين أثناء مشاجرة بالطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شاب سودانى الجنسية قتل صديقه طعنا بالسكين أثناء مشاجرة معه بسبب خلافات بينهما في منطقة الطالبية.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شاب سوادني الجنسية مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه سوداني الجنسية بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا الحياة، وفر المتهم هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.