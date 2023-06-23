الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة عاملين من حفرة أثناء بحثهما عن آثار فى أطفيح

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثتين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة أطفيح وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد انهيار حفرة ومصرع شخصين داخلها بدائرة مركز شرطة أطفيح، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

بالفحص تبين أنه أثناء قيام عاملين بالحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليهما الحفرة مما أسفر عن مصرعهما.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة العاملين وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفيين أثناء تنقيبهما عن الآثار انهارت الحفرة عليهما ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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