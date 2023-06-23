الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل لقائه مع اللورد كارينجتون

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، تفاصيل لقاءه مع اللورد كارينجتون، قائلًا: "إن اللورد كارينجتون من أهم الشخصيات في إنجلترا، وكان وزير الدفاع عام 1970، ووزير الطاقة عام 1974، وزير خارجية إنجلترا في الفترة من 1979م حتى 1982، ورئيس حزب المحافظين في الفترة من 1972 حتى 1974، وأمين عام حلف الأطلسي عام 1984. 

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال لقاءه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية صدى البلد، أن هذا الرجل في يوم من الأيام شارك في وضع القرار 242 بالأمم المتحدة بعد عام 1967، وكان يعطينا محاضرة في إنجلترا، وبعدما أنهى المحاضرة حدثنا عن المتغيرات في منطقة الشرق الأوسط، وقال لي بأن مصر هي أقوى دولة في المنطقة، لكن للأسف أنكم موضوعين في حمام سباحة، ومن حولكم لا يريدون لكم الموت ولا يريدون لكم النهوض.

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