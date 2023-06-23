حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23-6-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المعتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر، حار طوال ساعات النهار، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-6-2023

حالة الطقس اليوم



توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية التي نشرت بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن يسود الطقس الحار أغلب ساعات النهار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ويكون متعتدل في ساعات الصباح الباكر والمساء .



بينما يكون الطقس شديد الحرارة على الصعيد وجنوب سيناء طوال ساعات نهار، مائل للحرارة مساءً، كما تتشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس، أن نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد يكون «بنسبة نشاط 32 كم/س تقريبًا»، على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23.

العاصمة الإدارية 35 23.

6 أكتوبر 36 22.

بنها 35 23.

دمنهور 34 22.

وادي النطرون 36 21.

كفر الشيخ 34 22.

المنصورة 35 23.

الزقازيق 36 23.

شبين الكوم 34 22.

طنطا 34 22.

دمياط 30 22.