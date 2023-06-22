الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد تفاصيل اليوم الأول بقمة باريس

فعاليات اليوم الأول
فعاليات اليوم الأول من ميثاق مالي جديد

أوضح خالد شقير، مراسل  القاهرة الإخبارية من باريس، تفاصيل اليوم الأول بقمة باريس، قائلاً: "إن فعاليات اليوم الأول من ميثاق مالي جديد، تحت إشراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحضور شخصيات دولية ، وجمعيات مدنية، ومؤسسات مالية".

وأضاف خالد شقير خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه كان على رأس هؤلاء الضيوف للدولة الفرنسية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي اختصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بغداء عمل بقصر الإليزيه على شرفه.

وأوضح أن الأجواء هي أجواء إيجابية للغاية، لافتاً إلى أن المنظمين لهذه الفعالية فوجئوا بهذا الزخم وبهذه الفاعلية الكبيرة، وبهذه الأجواء التي أكدت عليها الصحف الفرنسية بأنها أجواء إيجابية للغاية.

وأشار إلى أن قمة التمويل الدولي، هي قمة قد طالب بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في cop27 بشرم الشيخ، لافتاً إلى أن تنفيذ التعاهدات ليست مجرد قرارات، ودعم الاقتصادات الأكثر ضعفًا والأكثر هشاشة، وذلك في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، سواء من فقر أو حتى التغير المناخي الذي له تداعيات كبيرة على الأمن الغذائي.

وبين أن يوم الغد سيكون دوائر مستديرة وفعاليات أخرى، الهدف منها جدولة الديون لبعض من الدول، لافتا إلى أن الدعم المادي هو على قمة المناقشات ومساعدة الدول الأكثر فقرا والأكثر ضعفا، كما أن التعاون المصري الفرنسي كان مطروحًا أيضًا. 

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