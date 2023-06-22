الخميس 22 يونيو 2023
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مصر

متحدث الرئاسة ينشر فيديو لثانى أيام زيارة الرئيس السيسى لفرنسا

جريدة الدستور

نشر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فيديو لثاني أيام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا.


وشارك الرئيس السيسي، اليوم الخميس، فى الجلسة الافتتاحية لقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في باريس مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

والتقى الرئيس السيسي نظيره التونسي، وعقد لقاءات جانبية مع عدد من المسئولين المشاركين فى القمة.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل.

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