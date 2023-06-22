إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالعجوزة

شهد شارع على الشافعي بـمنطقة العجوزة بالجيزة حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من طرفي المشاجرة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووجود مصابين بشارع لعلي الشافعي بدائرة قسم شرطة العجوزة.

على الفور، انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، والقوة المرافقة له لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص مصابين وطرف ثان 4 أشخاص مصابين بسبب خلافات مالية بينهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.