إصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة على محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.