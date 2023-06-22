صفاء النجار: الوصول السريع للحكم كان طريق الانهيار الأكبر لجماعة الإخوان

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، عن عدد من الكتب التي تناولت ثورة 30 يونيو، بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو العظيمة، والاحتفال بهذه الذكرى العظيمة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الجماعة الإرهابية استخدمت أساليب قمعية عديدة للتفرد بالحكم.

وأضافت أن الوصول السريع والمفاجئ كان الطريق للإنهيار الأكبر للجماعة الإرهابية منذ تأسيسها حدوث التشتيت الأكبر، موضحة أن الجماعة استخدمت أوراقًا خطيرة، منها الاستبداد والانفراد بالحكم، وصولاً للتورط في التحريض على القتل مما دفعها لمصيرها المحتوم.

وتابعت: ومن أشهر الكتب التي تناولت هذه الفترة كتاب "أيام مرسي ـ كتاب الصدمات" للكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز الذي يوثق من خلاله فترة حكم الإخوان، ويقدم العديد من الأدلة على جرائم جماعة الإخوان خلال فترة حكمها من خلال العديد من الوثائق.

كما يستعرض الكتاب تاريخ مرسي مع الجماعة بدايته والتحاقه بها في السبعينيات ومراحل الترقي داخل الجماعة وترشيحه لانتخابات الرئاسة وإدارة الحكم وصولاً لانتفاضة الشعب عليه، وكيف استغلت الجماعة خبر وفاته في محاولة لتحويله إلى بطل وهمي.