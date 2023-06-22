شاهد.. اللحظات الأولى لاندلاع حريق هائل داخل مصنع بـ6 أكتوبر

حصلت الدستور على فيديو خاص للحظات الأولي لاندلاع حريق هائل داخل مصنع بـ6 أكتوبر، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

https://youtube.com/shorts/ZBqvW5bM-nk?fbclid=IwAR0q51j0Jhd7CJbQu-lwnqapx3Zojm3gs3FrNioTMmWNU8q2NhjN7qbVbRc

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.