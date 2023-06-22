الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. النيران الصديقة تمنح الأهلي هدفا مبكرا وشريف يهدر الثاني

الأهلي
الأهلي

مرت 15 دقيقة من مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري، وصارت النتيجة تقدم المارد الأحمر بهدف.

سجل محمود بن والي مدافع حرس الحدود هدف التقدم لصالح الأهلي بالخطأ في مرماه بعد 4 دقائق.

أحمد عبد القادر أرسل تمريرة بينية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سيطر عليها المدافع محمود بن والي ولكنه مرر الكرة في اتجاة المرمى مع خروج الحارس محمد فوزي لتمر الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة السادسة أهدر محمد شريف الهدف الثاني بعدما أرسل عمرو السولية تمريرة بينية رائعة للاعب محمد شريف داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس محمد فوزي ثم شتتها الدفاع.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

الاهلى الأهلى ضد حرس الحدود الدورى المصرى محمود بن والي محمد شريف

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