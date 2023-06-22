الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحفي من النمسا يكشف دوره في حشد المصريين لثورة 30 يونيو

30 يونيو
30 يونيو

كشف الكاتب الصحفي وصفي هنري، عن دوره في حشد المصريين في ثورة 30 يونيو في دولة النمسا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "أول مشاركة عفوية كنت في القاهرة في أبريل ومايو 2013، وتأثرت بالحراك الشعبي الموجود، وبالشباب بتوزيع استمارة تمرد".

وتابعت: "لقيت نفسي بطريقة عفوية بأخذ استمارات تمرد، للنمسا وابتديت اوزع الاستمارات، واحشد المصريين واصورهم مع الاستمارة، وكان في نشاط من الجالية المصرية في فيينا".

وأكمل: "واتجمعنا فعلاً قدام الأوبرا، وتقريباً كان كل المصريين العايشين في النمسا كانوا متجمعين، وكانت حاشدة ومنظمة من الحكومة النمساوية، وكانت الشرطة تحرص التجمع".

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