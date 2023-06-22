متحدث الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة التمويل الدولى هامة جدًا

أوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أهمية مشاركة مصر في قمة التمويل الدولي بفرنسا، قائلاً: "إن هذه القمة تمثل توجهًا نقدره وندعمه، لأنه يمثل نوعا من تحمل المسئولية ومن المشاركة التي ندعو إليها، من الدول المتقدمة والدول الغنية".

وأضاف المستشار أحمد فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية النهار، أن هذه القمة تتحدث عن الحاجة إلى إنشاء نظام مالي عالمي جديد، لافتاً إلى أن النظام المالي والاقتصادي الموجود في العالم بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعماده صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الموجودة.

وأوضح أن الحديث لن يكون عن تغير جذري أو شيء من هذا القبيل، لكن على أن هناك خللاً حقيقيًا في هذه المنظومة، لافتًا إلى أن هذا الخلل نشأ بسبب أزمات تسببت في صدمات شديدة وحادة وعميقة للاقتصاد العالمي كله، وبالتالي لمكونات هذا الاقتصاد، وبالتأكيد الدول النامية.

وأشار إلى أن هذه الصدمات بدأت بجائحة كورونا منذ عام 2020م، لافتاً إلى أن هذه الجائحة لم تكن تأثيراتها الاقتصادية بنفس القدر على الجميع في نفس التوقيت، فقد كان التباين نسبي بالإضافة إلى وجود موجات من التأثير ، حيث أن هناك إجراءات تمت في الدول المتقدمة خلال فترة الجائحة 2020-2021، وقد توقف الانتاج تماماً في الكثير من الدول .

وأكد أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة التمويل الدولي هامة جدًا وتأتي تكريماً لدور مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية.