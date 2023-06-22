الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفاء النجار: ثورة 30 يونيو أنقذت هويتنا المصرية من التجريف والتزييف

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، عن عدد من الكتب التي تناولت ثورة 30 يونيو، بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو العظيمة، والاحتفال بهذه الذكرى العظيمة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم الخميس، إن ثورة 30 يونيو هي التي أنقذت هويتنا المصرية من التجريف والتزييف.

وأضافت أن هناك كتب تناولت دور مصر في ظل النتائج العظيمة التي ترتبت على هذه الثورة، وعلي رأسها إقصاء جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر، وأحد أكبر الحشود السلمية في العالم.

وأشارت إلى أن هناك كتاب للكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، تناول الساعات الأخيرة بين الرئيس السيسي والمعزول محمد مرسي، صادر عن الدار المصرية اللبنانية، وتناول المشهد السياسي أثناء حكم الإخوان وأسباب صعودهم للحكم.

وأكد أن الكتاب يقدم شهادة مهمة لمرحلة فارقة في تاريخ مصر، ويرصد السقوط المدوي للجماعة الإرهابية ودور القوات المسلحة في التصدي للعديد من المخططات لدى الجماعة الإرهابية في تقسيم مصر. 

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