الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: فرنسا ستفرض ضريبة الكربون على الشحن البحري الملوث للبيئة

قمة المناخ بشرم الشيخ
قمة المناخ بشرم الشيخ

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، هي بداية للشهور القادمة ولكن التعويل على قمة واحدة غير واقعي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر خرجت بتعهدات كثيرة في قمة المناخ بشرم الشيخ، وكان لابد من معرفة إذا كان العالم قادرًا على مواجهة هذه التحديات أم لا، مشيرًا إلى أن اليوم هو محاولة لوضع عدد من الموضوعات على الأجندة الدولية بشكل سليم ولتحقيق فائدة في الفترة القادمة.

وتابع أن فرنسا ستذهب لفرض ضريبة الكربون على الشحن البحري الملوث للبيئة في مؤتمر منظمة الملاحة البحرية بشهر يوليو القادم، وبعده سيكون هناك قمة دول البريكس في أغسطس جنوب إفريقيا ومن المفترض أن يكون هناك نقاشات أوسع. 

وأشار إلى أن مخصصات التنمية التي كان يصرف منها البنك الدولي عام 1961 توازي 1.5 مما ينفقه اليوم، وهو يعني تراجع النظام المالي العالمي والتراجع يأتي في ظل الأزمات العالمية وكورونا والكوارث الطبيعية وحرب أوكرانيا. 

عزت إبراهيم ضريبة الكربون الشحن البحري الملوث للبيئة مؤتمر منظمة الملاحة البحرية قمة دول البريكس

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