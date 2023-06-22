مصرع وإصابة اثنين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي محاسب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتين و2 توك توك أعلى الطريق بحدائق أكتوبر وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أثناء توقف سيارة محاسب على جانب الطريق أصدمت به سيارة أخري أثناء محاولة تفادي 2 توك توك أعلى الطريق بحدائق أكتوبر، ما أسفر عن مصرع المحاسب وإصابة سائق توك توك بكسور وكدمات وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر على قائد السيارة النقل واقتياده إلى ديوان القسم.

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.