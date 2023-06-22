الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفاء النجار: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة الضوء فى نهاية النفق

الإعلامية صفاء النجار
الإعلامية صفاء النجار

علقت الكاتبة والإعلامية صفاء النجار، على مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة، والاحتفال بهذه الذكرى العظيمة.

وقالت "النجار" خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم الخميس، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة الضوء في نهاية النفق.

وأضافت أن هناك عددا من الكتب التي تناولت ثورة 30 يونيو العظيمة، من خلال متابعات لعام كامل قبل الثورة والأحداث التي أدت لذلك، والجرائم الكبيرة التي ارتكبت في حق الدولة المصرية خلال عام من حكم الجماعة الإرهابية.

وأشارت إلى أن هناك كتبا كثيرة عن ثورة 30 يونيو وتأثيرها علي المعادلات والتوازنات الاستراتيجية في المنطقة وأهمها من تأليف اللواء مصطفي كامل محمد، وصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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