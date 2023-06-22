النيابة تطلب التحريات في دهس محاسب لفتاة بـ"الخطأ"

بدأت نيابة أكتوبر بالجيزة، الخميس، التحقيق مع محاسب متهم بقتل فتاة (15 سنة) عن طريق الخطأ وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المتهم، 30 عامًا أثناء سيره بسيارته الملاكي عند مستشفى سعاد كفافي اصطدم بالفتاة، فماتت على الفور.

وقال المتهم في محضر الشرطة إنه لم يقصد قتل الطفلة، وفوجئ بمرورها بشكل خاطئ من أمامه وهو يسير بالسرعة المقررة على الطريق.

ونُقلت جثة الفتاة إلى ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة التي صرحت بدفن الجثمان، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.