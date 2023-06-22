الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد بدراوي يكشف تفاصيل خوضه الانتخابات الرئاسية 2024

فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي

كشف فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،  تفاصيل خوضه الانتخابات الرئاسية 2024، قائلاً: "إن الموافقة على ترشيح رئيس الحزب تمت بشكل غير رسمي". 

وأضاف فؤاد بدراوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية صدى البلد، أن صاحبة الاختصاص لخوض الانتخابات طبقُا للائحة الداخلية  للحزب هي الهيئة العليا، لافتا إلى أن الهيئة العليا لم تجتمع أو تنعقد لتقرر  من حيث المبدأ خوض الانتخابات  من عدمه .

وأوضح أن موافقة 54 عضوا يعتبر مسألة غير رسمية، لافتا إلى أنه يوجد اجتماع قادم للهيئة العليا يوم الأحد  ليتم عرض خوض الانتخابات من  عدمه من حيث المبدأ، حيث أنه إذا تقرر خوض الانتخابات، يحق لأي عضو في الهيئة العليا أن يقرر  خوض الانتخابات، وإذا تقرر هذا يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية، طبقا للمادة 19 من اللائحة. 

وتابع: "استخدمت حقي كعضو هيئة عليا لخوض الانتخابات، وسوف أعلن ترشحي أمام الهيئة العليا وأؤكد على البيان الصادر عني، لترشحي وخوض الانتخابات".

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