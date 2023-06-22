قيادي بـ"حماة الوطن" يكشف آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني

كشف الشيخ أحمد ترك، أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني، ضمن مشاركة الحزب في الجلسات النقاشية واللجان الفرعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم الخميس، إن الجلسة الأولى تناولت الأسرة والتماسك المجتمعي والتي تحدثت عن العنف الأسري من الأسباب وسبل العلاج.

وأضاف أن الأسرة المصرية مستقرة منذ آلاف السنين بدليل أن الأجداد كانوا يوصون الأبناء بالمرأة بالبيت السعيد والمستقر، وهناك أنبياء عاشوا في كنف الأسرة المصرية مثل سيدنا يوسف.

وأشار إلى أنه لأسباب كثيرة حدثت مستجدات باتت تهدد الأسرة المصرية علي مستويات عدة الاقتصادي والاجتماعي وتربية الأطفال، وبدء العنف الأسري ضد الزوج والزوجة والأبناء.

وأكد أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماه الوطن، أن الخطاب الديني له تأثير كبير جداً في علاج مشكلة العنف المجتمعي وترميم الأسرة المصرية.