الشوط الأول: تعادل سلبي بين الاتحاد وبيراميدز في كأس مصر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

المباراة بدأت بضغط من جانب فريق الاتحاد الذي كاد أن يتقدم في الدقيقة الثالثة بعد تصويبة رائعة من خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة 13، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز عن طريق إسلام عيسى أمسكها حارس المرمى بنجاح.

وأضاع بيراميدز أول أهداف المباراة في الدقيقة 40 بعد اختراق رائع من مصطفى فتحي من يمين منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الاتحاد.

وأهدر وليد الكرتي فرصة أخرى لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة بعد عرضية من محمد حمدي ورأسية من اللاعب المغربي مرت بعيدة عن المرمى.