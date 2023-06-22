الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد حجازي يوضح أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة باريس

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس "القمة الدولية للتمويل".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي ماكرون أكد خلال كلمته على أهمية إتاحة التمويل الأخضر من أجل أن تنشأ مؤسسات وتقوم اقتصاديات مبنية على الاقتصاد الأخضر المحافظ على البيئة.

وأضاف أن دعوة الرئيس السيسي لقمة التمويل الدولي في باريس منطقية باعتباره شريكاً كما وصفها الرئيس ماكرون، موضحاً أن قمة باريس تضع أجندة المناخ على المائدة الدولية وتحمل كل طرف مسئوليته حتى لا تترك دول العالم الثالث والأفريقية والنامية نهباً لصراعات دولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل تداعيات الحروب على دول العالم الثالث.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لا يتحدث في هذه القمة عن العلاقات المصرية الفرنسية، موضحاً أن الرئيس الفرنسي يؤكد تقدير بلاده لمصر وثمن الروابط الوثيقة بين البلدين.

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