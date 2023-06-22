الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى مقتل فتاة على يد شقيقها بدار السلام

جثة
جثة

بدأت جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها، إثر التعدي عليها بضربها بـ«حزام» في منطقة دار السلام وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بورود بلاغ من أحد الأهالي يفيد وقوع جريمة قتل فتاة على يد شقيقها داخل منزلها بعد حفلة تعذيب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة فتاة تدعى «زينب أحمد- 22 سنة»، حيث تبين وجود كدمات وآثار تعذيب بجسدها.

حيث تحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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