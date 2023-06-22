أيام الثورة والخلاص.. فريدة الشوباشى: دولة 30 يونيو إنقاذ لمصر.. وأنتظرها من الستينيات ولا أخاف عليها بل أتطلع للمستقبل

المرشد كان يحكم مصر وقت مرسى و«قرفت» من المثقفين الذين مالوا للجماعة وقتها

«أبوإسماعيل» هددنى بالقتل.. وقلت لـ«هيكل»: أكره الإخوان لكننى لم أتوقع أبدًا أنهم بهذا الشر

عقيدة الجيش هى مصر والرئيس السيسى ورث خرابة ومسئوليتنا مشتركة معه فى البناء

الحوار الوطنى أجمل تعبير عن الديمقراطية ويختلف عن خطاب «خلّيهم يتسلوا»

فريدة الشوباشى، كاتبة وأديبة ونائبة بالبرلمان، عُرفت بشغبها وآرائها الشجاعة، مفضلة طيلة عمرها دخول المعارك الكبرى للتعبير عن رأيها والدفاع عما تعتقده، وهو ما جعلها واحدة من طليعة المثقفين الذين ناضلوا لتحرير مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والدعوة للنزول فى ثورة ٣٠ يونيو ضد الجماعة التى حاولت تفتيت الوطن وكانت أداة لتنفيذ المخططات الخارجية لتخريبه.

وفى حوارها مع برنامج «الشاهد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، والذى تنشره «الدستور» فى السطور التالية، تحدثت فريدة الشوباشى عن ذكرياتها الخاصة مع فترة حكم الإخوان وكيف توقعت انتهاء حكم الجماعة الإرهابية، ورؤيتها لثورة ٣٠ يونيو ودولتها، التى وصفتها بأنها أعادت ولادة مصر من جديد، مؤكدة أن الأقلام الشريفة، فى مصر وخارجها، تدرك جيدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورث «خرابة»، وتعترف بالإنجازات التى تحققت وتتحقق حاليًا على أرض الواقع.

■ بداية.. ماذا تعنى ٣٠ يونيو لفريدة الشوباشى؟

- تعنى إنقاذ مصر من التفتيت الذى كان مخططًا لها، فكان الجميع ينتظر- لا قدر الله- أن تتفتت مصر مثل كثير من الدول العربية، ومصر الآن تنقذ هذه الدول، ومصر تعنى لى الكثير، وقال لى والدى مقولة مهمة هى أنه تمنى فى عام ١٩٥٦ أن يموت شقيقى مثل الشهداء، وقد تربيت على هذا المعنى، وتربيت على أن مصر هى الملاذ والحضن، وكنت قبل ٣٠ يونيو أقرأ كل ما كان يخطط لمصر، لأن هنرى كيسنجر قال إن إبقاء إسرائيل فى المنطقة العربية يتطلب تفتيت المنطقة لدويلات عرقية وطائفية، وكان هذا هو المخطط الذى كان يرتب لمصر.

ولذلك، وفى ٣٠ يونيو، كانت مصر فى قمة الصدام الطائفى والدينى، وكان من يعبر عن الإسلام هو «داعش» والتنظيمات الإرهابية التى كانت منتشرة فى سيناء، حتى إننى حين كنت فى فرنسا وقلت «الله أكبر» تعجب كل الموجودين فى المطار، لقد ربطوا بين الإسلام والإرهاب بسبب هذه التنظيمات، فى حين عشت حياتى ليس لدىّ فارق بين الشيعى والسنى، والقبطى والمسلم، وفى كل ثوراتنا كان يُقال «المصريون» وليس «المتسترين بالدين» كما حدث مع الإخوان، فقد كان خطابهم متخلفًا ولا يمت للدين بصلة، بل على العكس.

وقد أفزعنى أن أجد أشخاصًا يريدون أن ترضخ مصر لتركيا، فالأمة لا تبقى على أساس الدين، وإنما على أساس الجغرافيا، والمكان لا بد أن نحميه، وكنت أتابع محاولات الإخوان لتفتيت مصر على أساس دينى، وكنت على دراية بالمخططات، لأن الإخوان أرادوا تقسيم الوطن طبقًا للأديان، والمصريون لم يتقسموا طوال تاريخهم، بل انتصروا بالوحدة.

وقد كنت أتابع بخوف وترقب ما يحدث فى البلد، خاصة عندما بدأ الإخوان يفصحون عن وجوههم الحقيقية، وعندما قال عصام العريان إن الجماعة قالت للأمريكان: «صوروا المحجبات فى شوارع مصر وهتعرفوا أننا هنحكم»، شعرت بالتغيير والفرز الطائفى فى الشارع، لأنك عندما تريد فرض زى معين على المرأة وتحقر من شأنها فهذه ليست مصر التى كانت بها ملكة منذ ٥ آلاف سنة، وهذه ليست مصر رمز الحضارة والأشياء الجميلة.

■ كيف استقبلتِ وصول الإخوان للحكم؟

- توقعت وكتبت أن الإخوان لن يستمروا فى حكم مصر لأنهم ذكروا أشياء ليست من مبادئ الشعب المصرى، وليست من تعاليم الإسلام، وقلت للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، بعد تولى الإخوان الحكم، أنا لا أحب الإخوان لأنهم حاولوا قتل عبدالناصر، ولكن لم أكن أتصور أنهم بهذا القدر من الشر، فرد علىّ «هيكل» أنه أيضًا لا يتصور ذلك، وكان الجميع يتعجب من الوجه الشرير والمتوحش للجماعة الإرهابية.

وكنت كُلى يقين من أن قوة العرب ووحدتهم تجعل من مصر أيقونة وتحلق دائمًا، ودائمًا عندما تكون مصر قوية يكون العرب أقوياء ولا أحد يقدر على أن يمس العرب بشر، وفى عهد الإخوان لم يكن يوجد أى حوار، بل أرادوا فرض رأيهم فقط، ولم تتم دعوتى للقاء محمد مرسى ضمن لقاء المثقفين.

وأنا قرفت من المثقفين الذين مالوا ناحية الإخوان، ولا أعتبرهم مصريين، لأن التقرب لأحد فى الحكم شىء غير مقبول، وأنا لم أتقرب من الرئيس أنور السادات لأننى ناصرية حتى النخاع، ورغم أن أكثر عصر تمت أذيتى فيه هو عصر عبدالناصر، لأن زوجى تم حبسه ٦ سنوات، ولم أحصل على علاوة دورية طول عهد عبدالناصر، لكن الوطن قبل أى شىء.

■ متى أدركتِ نهاية حكم الإخوان؟

- عندما قالوا فى نهاية المطاف: «يا نحكمكم.. يا نقتلكم»، ولم يكن هناك حوار، فهذه ليست مصر، ولم أتوقف عن الكتابة فى هذه الفترة، وتم تهديدى بالقتل من قبل حازم صلاح أبوإسماعيل، ولم أخف لأننى أؤمن أنه لن يصيبنى شىء دون قدر الله.

والفكرة هى أن الإخوان لديهم القمع والخوف وليس الإقناع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: «وجادلهم بالتى هى أحسن»، لكن معاملتهم لم تكن تليق بالمصريين، وعندما وصلت الحكاية للصدام وتم تهديد الجيش وقف المشير محمد حسين طنطاوى أمامهم هو والرئيس السيسى، وكانت هذه هى اللحظة التى أدركت فيها نهاية حكم الجماعة.

وقد صُدمت عند مخاطبة محمد مرسى لشيمون بيريز بـ«صديقى العزيز»، وكتبت مقالًا فى جريدة «الوطن»، ما زال موجودًا، تعليقًا على هذه النكبة، وكنت مذهولة من هذا الخطاب، وكانت هناك أشياء مثيرة للقرف والذهول من هذه الجماعة، لذلك نزلت أنا وأبنائى وأحفادى فى ثورة ٣٠ يونيو.

■ كيف ترين ما جنته مصر من ٣٠ يونيو؟

- ٣٠ يونيو كانت محاولة لاسترداد مصر، ونجحنا فيها، وأنا بنت الجيش، لأنه دائمًا كان معنا، كما أن أبناء الجيش هم أولادنا، والجيش المصرى من ربته هى المرأة المصرية، التى عندما تحتقرها فأنت تحتقر نفسك.

والرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل توليه الحكم، قال: «إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى»، وقد كتبت مقالًا بعدها قلت فيه: «نعم.. السيسى رئيسى»، وكان ذلك قبل انتخابه، فأنا لا أتفاعل مع رئيس قال إن ٩٩٪ من الحل بيد أمريكا، ومهما كانت القوى المناهضة فإن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى.

ومصر بعد ٣٠ يونيو كانت تولد من جديد، وشعبها وشرطتها كانوا يدًا واحدة، وشعورى وقت ٣٠ يونيو كان لا يوصف، خاصة فى يوم ٣ يوليو، بعد بيان الفريق السيسى بعزل مرسى وإعلان خارطة الطريق.

■ ما تقييمك لمرسى سياسيًا؟

- خلال فترة حكم مرسى كنت أشعر بأن المرشد هو من يحكم، فالمرشد كان يقول كل شىء ومرسى ينفذ، وليست لهذا علاقة بمصر، فإرادة الجماعة كانت فوق إرادة مصر، ولن أغفر للمرشد عندما قال: «طظ فى مصر».

فى السنة التى حكم فيها الإخوان لم يتم بناء عمارة واحدة، وأنا ضد الهدم ومع البناء، وأجمل ما يقدمه الرئيس السيسى هو أنه مع البناء، وكل الجهود التى يقوم بها مع الأقطار العربية هى لتعزيز التنمية والابتعاد عن الصراعات، فالمليارات التى يدفعها العرب لشراء أسلحة لو حسنوا بها أحوال الدول العربية فلن يستطيع أحد اختراقنا.

كما أن العقيدة التى تحرك الجيش المصرى هى أنه ليس تابعًا لأحد، والشىء الوحيد فى قلبه ووجدانه هو مصر ووحدتها، وعلى مر التاريخ كان الجيش يتصدى لأى معتدٍ بمشاركة الشعب، وكان الجيش هو المؤهل لخوض المعارك، ومصر أولًا وأخيرًا.

■ ماذا أضافت ٣٠ يونيو خلال السنوات الماضية؟

- الرئيس السيسى ورث خرابة، وكانت مصر عبارة عن «بيت بلاطه مخلع وسقفه مائل»، ولا أستطيع فى اليوم التالى سؤاله: أين القصر؟، فمسئوليتنا مشتركة مع الرئيس فى مرحلة البناء، والمفروض أن نحافظ على كل شىء وأن نكون معه، وتوجد أشياء لا تحتاج مناقشة.

وقبل ٣٠ يونيو، كنت ذاهبة إلى التليفزيون، وعلقت على كوبرى ١٥ مايو ساعة إلا تلت، وكنت أتساءل وقتها: «لو جاء مستثمر وظل على كوبرى ساعة إلا تلت هل سيعود مرة أخرى؟!».

■ ما رأيك فى الأفكار الأساسية التى يعمل بها الرئيس وتحرك دولة ٣٠ يونيو؟

- كثرة الإنجاب هى غول، والله يرزق العالم كله ولكن لا بد أن تكون لدينا مسئولية، وقد كنا ٣٠ مليونًا فى السبعينيات وأصبحنا الآن ١٢٠ مليونًا، فمن يستوعب هذه الزيادة؟

والرئيس السيسى يريد أن تكون مصر أم الدنيا و«أد الدنيا»، وذلك بالمشاريع وتوطين الصناعة وتدريب الشباب، والحوار الوطنى أجمل تعبير عن الديمقراطية، ولم يكن أحد يتحدث من قبل، ولما قيل للرئيس الراحل مبارك: «الناس غاضبة»، قال: «خلّيهم يتسلوا».

أما الرئيس السيسى فيشعر بالأشياء التى بها خلل ويبنيها، وذات مرة قابلت إبراهيم الدميرى، وكان وزيرًا للنقل لفترة، وقلت له: الدولة لازم تشغل السكة الحديد لأن الطرق زحمة وسننفق مليارات على أمراض التلوث، فقال: «مفيش ميزانية ولا يوجد قطع غيار»، فكان هناك إهمال، أما اليوم فنجد متابعة لكل مشروع، وهذه من أهم إنجازات ٣٠ يونيو، وسواء كانت المتابعة مكتبية أو ميدانية فهى تحقق نوعًا من التعبئة والاستنفار، والإخوان ستُجن من حجم الإنجازات التى تحدث فى مصر.

■ تم انتخابك فى مجلس النواب وترأستِ الجلسة الأولى فى البرلمان.. فماذا أضافت لك ٣٠ يونيو على المستوى الشخصى؟

- ٣٠ يونيو أضافت لى كل حاجة حلوة، وكل حاجة كنت أفتقدها وحزينة على فقدانها رجعت لى من جديد، وعندما ترأست جلسة مجلس النواب كان ذلك فضل من الله- سبحانه وتعالى- لأننى كنت أكبر الأعضاء سنًا، وبالتالى، فإن ذلك يعتبر تكريمًا من الله، كما أنه يعطى رمزية للدولة التى تعمل على تمكين المرأة وفتح الطريق أمامها، وقد شعرت حينها بأننى مصرية وفخورة بكونى مصرية، وفخورة بأننى توليت جلسة أصبحت جزءًا من التاريخ.

■ أنتِ كاتبة مشاغبة وتنتقدين أمورًا كثيرة.. فهل تعرضتِ بعد ٣٠ يونيو لنوع من قمع الرأى؟

- لم أتعرض بعد ٣٠ يونيو لأى حالة من حالات القمع.

■ من وجهة نظرك كيف يرى الإعلام الغربى الأمور فى مصر حاليًا؟

- الآن يتم تصوير كل ما يتم إنشاؤه من مشروعات، كالمصانع والشركات، والاهتمام بصحة المواطن وتعليمه وعمله، والاهتمام بحياته الكريمة من خلال تطوير العشوائيات، وبالتالى لا يمكن لأحد إنكار المشروعات القومية وأهميتها.

والإعلام الغربى حاليًا يتحدث عن دور مصر، كما يتحدث عن التجربة المصرية كتجربة نموذجية فى البناء والاهتمام بالمواطن والاهتمام بإنسانية الإنسان، وهى أشياء فى غاية الأهمية، لكن لا يوجد شك بأن هناك أقلامًا معادية.

وكما قلت، الرئيس السيسى ورث مصر وهى خرابة، لذلك نحن بحاجة إلى كل السواعد المصرية لتبذل كل جهودها لإعادة بناء مصر، وهذا هو الطريق الذى نسير فيه، وتعترف به الأقلام الشريفة فى الخارج.

■ كيف يمكن التعامل مع الأقلام التى تشوه الحقائق؟

- الواقع المصرى الحالى يُكذب كل الأقلام التى تشوه الحقائق، بعد أن أصبحت الحقائق واضحة للجميع، وهى ميزة لم تكن موجودة فى السابق، وبالتالى يجب الاهتمام بالصورة المصرية الحقيقية.

تخافين على 30 يونيو من ماذا؟

- لا أخاف على ٣٠ يونيو، لأن دولة ٣٠ يونيو هى الدولة التى أنتظرها منذ الستينيات، وبالتالى لا يمكن أن أكون قد خرجت من الجُب وأقول إننى أريد الرجوع إليه مرة أخرى، لكنى أريد أن أصبح أفضل وأتطلع أكثر للمستقبل.. وأريد أن أفكر فى حفيدى الذى أصبحت مصر ملكًا له ولكل جيله.