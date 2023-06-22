الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو: الإصابات عطلتنى كثيرًا مع الأهلى والآن استعدت الثقة

بيرسي تاو
بيرسي تاو

تحدث الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معاناته الشديدة من الإصابات المتتالية التي تسببت في ابتعاده عن تشكيل المارد الأحمر لفترات متباعدة منذ انضمامه.

وانضم تاو إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون الإنجليزي، وعانى في الموسم الأول له من الإصابات التي تسببت في عدم التأقلم مع الفريق.

وقال بيرسي تاو في تصريحات لموقع "SundayWorld" الجنوب إفريقي "لقد عانيت كثيرًا من الإصابة في الفترة الأخيرة، ولا أعاني منها الآن".

وتابع "كنت أشعر دائمًا أنني خارج الملعب، والآن بعد أن صرت بصحة جيدة وابتعدت عني الإصابات أصبحت أشارك في المباريات بشكل دائم وعادت ثقتي في نفسي".

وأتم تصريحاته "اعتادت مؤخرًا على اللعب مع زملائي في الأهلي وصار هناك بيننا انسجام كبير، أهم شيء أنني لم أتعرض للإصابة".

وتألق تاو وساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي بعد أن سجل 5 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

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