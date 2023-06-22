حبس المتهم بقتل شقيقته 4 أيام فى دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، الخميس، بحبس متهم بقتل شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة، واستدعاء أسرته لسؤالهم حول أقواله.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مفتش صحة بدار السلام باشتباه في وفاة فتاة عمرها 20 عامًا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة فتاة.

بمناقشة الشاب أقرّ بوفاة شقيقته في حادث سير وقامت رجال المباحث باصطحابه ليرشدهم عن مكان الحادث وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين كذب رواية الشاب.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.