الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين الـ11 في مشاجرة بأكتوبر

مشاجرة
مشاجرة

باشرت النيابة العامة بمدينة أكتوبر تحقيقاتها في إصابة 11 شخصًا فى مشاجرة بين طرفين.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.

كان المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاج والطوب ووجود مصابين بالحي الثانى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، وطرف ثان 6 أشخاص بسبب خلافات سابقة تجددت بين اثنين من الطرفين وتدخل باقي المتهمين كل لنصرة ذويه ما تسبب في إصابتهم جميعاً بجروح وكدمات متفرقة وتم ضبط طرفي المشاجرة وإجراء الإسعافات اللازمة لهم واقتيادهم إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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