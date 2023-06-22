صلاح حليمة يوضح أهمية مشاركة الرئيس السيسي في "ميثاق التمويل العالمي"

أوضح السفير صلاح حليمة، أهمية وتفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لـ"ميثاق التمويل العالمي الجديد"، قائلاً: "إن هذا المؤتمر يستهدف إقامة نظام مالي عالمي جديد ، من خلال ميثاق يتم التوافق عليه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تم في ظل ظروف وأوضاع مضى عليها قرابة القرن، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تعتبر محورية لأنهما معنيان في الأساس بضرورة إحداث تغيير جذري فيما يتعلق بعمليات التمويل التي تتم والتي هي أصلا محور هذا المؤتمر .

وأوضح السفير صلاح حليمة، أن كل هذا يتضح في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمائدة المستديرة التي عقدت وشارك سيادته فيها، وبالتالي فإن مشاركته تعتبر ذات أهمية بالغة، لأنهما معنيان أساسًا بعملية التغيير المنشودة والمطلوبة، والتي تحدث الكثير من القادة بما فيهم الرئيس ماكرون في الجلسة الافتتاحية عن ضرورة أن يكون هناك تغيير جذري في الهيكل والآليات والشروط.