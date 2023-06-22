برنامج أممي لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية في أوكرانيا

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، برنامجاً مشتركاً بالتعاون مع المؤسسة السويسرية لنزع الألغام "FSD"، لدعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الريفية المتضررة من الحرب في أوكرانيا.

وبدأ برنامج الدعم بالفعل في إقليم خاركيفسكا، وسيتوسع لاحقًا ليشمل مقاطعتي ميكولايفسكا وخيرسونسكا، مع التركيز على المزارعين الذين لديهم قطع الأراضي التي تقل مساحتها عن 309 هكتارات وكذلك الأسر الريفية التي تزرع الغذاء لاستهلاكها الخاص.

وسيؤهل البرنامج الأراضي لاستئناف زراعتها وإنتاجها بعد تطهيرها من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب للمساعدة في استعادة سبل العيش الزراعية والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا والتخلص التدريجي من حاجة الآلاف من السكان للمساعدات الإنسانية.