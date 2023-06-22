برلمانية: الجيوش تتدخل في الأزمات.. وجيش مصر كلمة السر في التحول

علقت النائبة ألفت المنزلاوي، عضو مجلس النواب، على محاولات بث الشائعات من الخارج لإثارة الأزمات في مصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إنه من المفترض في أوقات الأزمات أن يتحد الجميع لتقديم حلول ومساعدة، وليس إثارة الفتن.

وأضافت أن الدعوات الناكرة بدعوى الإصلاح وتسخين الخارج للضغط على مصر هي دعوات شيطانية وخبيثة لا يهم هؤلاء الأشخاص مصلحة المصريين أو هدوء القطر المصري.

وأشارت إلى أن الأشخاص التي تطلب تدخل المؤسسات الأجنبية وصندوق النقد للمراجعة والفحص، لابد أن ينظروا للمشهد بواقعية، موضحة أنه لابد من اتحاد الجميع في أوقات الأزمات.

وتابعت أن مصر قادرة على حل مشاكلها وخروجها من الأزمة، والجيش استطاع أن ينقل المصريين من حال إلى حال، وكلمة السر في التحول الجذري هو جيش مصر، والجيوش في العالم تتدخل في وقت الأزمات، ومصر من أهم 3 حضارات في العالم وتستطيع مواجهة التحديات.