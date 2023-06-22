خبير اقتصادى يوضح أهمية توقيت انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمى"

كشف الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، عن أهمية توقيت انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك أهمية لهذه القمة؛ لأنها البداية الحقيقية للتكاتف حول أطر وأطراف الاقتصاد العالمي حول التدفقات المالية لدفع عجلة الاستثمار.

وأشار إلى أن هناك تطابق في الرؤى بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمتهم بالقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.

وأضاف، أن السياسة المصرية سياسة رشيدة وحيوية تقوم على الالتزام بالقانون الدولي لإدارة الصراعات والأزمات الدولية، ورفض الحلول العسكرية لتلك الأزمات.