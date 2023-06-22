الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"لإبقاء العقل نشطًا".. روشتة طبية لطلاب الثانوية قبل الامتحانات

جريدة الدستور

قدم  الدكتور إبراهيم أبو المجد، أستاذ التغذية والفيروسات المضادة بجامعة كفر الشيخ، روشتة غذائية لطلاب الثانوية العامة تساعد على التركيز والاستيعاب أثناء مراجعة نهائية قبل الامتحانات. 

وقال أستاذ الغذية والفيروسات المضادة بجامعة كفر الشيخ، إنَّ من أهم الوسائل التي تعمل على ثبات العقل واتزان الجسم، هي التغذية الصحية السليمة، والتي تُساعد على تنشيط الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى.

وأوضح أبو المجد أنَّ هناك العديد من المصادر الغذائية الصحية التي تُكوّن ما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة والتى يتم تناولها بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية للشخص، أبرزها الحرص على تناول وجبة الإفطار وتكون غانية بالبروتين والكربوهيدرات مثل تناول الحليب وقليل من المكسرات أو خبز بالجبنة القريش مع حبات الطماطم والخيار، كما يمكن تناول البيض المسلوق.

كما أشار إلى تناول الأغذية والمشروبات التي تحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية للمخ وتساعد على التركيز مثل الأغذية التى تحتوى على فيتامين "ج" مثل برقوق الكاكادو، والكرز الهندي، والجوافة، والفراولة، والبابايا، والشمام، والمانجو، البرتقال، الكيوي، وغيرها، التى تعمل على الأحساس بالشبع وتحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة.

وأكد أستاذ التغذية والفيروسات المضادة بجامعة كفر الشيخ، على وجبة الغذاء، أن تكون من البروتين الحيوانى مثل الفراخ أو اللحم أو السمك أو الجبن القريش بزيت الزيتون والطماطم أو من البروتين النباتى مثل الحبوب الكاملة ومنها الفاصوليا الجافة أو اللوبيا والشوفان.

أيضًا تناول الخضروات الطازجة مع قليل من المواد الكربوهيدراتية، والسوائل الفرش بكثرة سواء كان الماء أو العصائر الطبيعية، لترطيب الجسم، وتجنب  تناول المشروبات الغازية، والتي تُساعد على تنشيط الدماغ وتحسين الذاكرة واستيعابها للمذاكرة، فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية يوميًا.

روشتة غذائية لطلاب الثانوية العامة روشتة غذائية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الثانوية

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