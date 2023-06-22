ماكرون يؤكد للرئيس السيسى تقدير بلاده لمصر ويثمن الروابط الوثيقة بين البلدين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في باريس، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسى على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريمًا له واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد.

وأكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، مثمنًا دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

ورحب الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس، معربًا عن تقدير بلاده لمصر، ومثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، خاصة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية