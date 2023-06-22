لقاء السيسى وماكرون.. مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريماً له واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد.



وأكد الرئيس السيسي مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل.