الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أثلتيك: عرض مفتوح من مان سيتى لضم ديكلان رايس

ديكلان رايس
ديكلان رايس

دخل مانشستر سيتي على خط مفاوضات التعاقد مع الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب وسط فريق وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب ديكلان ضمن صفوف الفريق الأول لوست هام منذ تصعيده من فريق تحت 21 عامًا في صيف عام 2017.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة مانشستر سيتي ستتقدم بعرض مفتوح للحصول على خدمات ديكلان رايس، خاصة بعد رفض العرض المقدم من أرسنال.

وتقدمت إدارة أرسنال بعرضين للحصول على خدمات ديكلان رايس بلغت قيمة العرض الأخير 90 مليون جنيه إسترليني، ورفضتهما إدارة وست هام، خاصة أن الأخيرة ترغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل اللاعب.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.

ولعب رايس 245 مباراة مع وست هام منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، وسجل 15 هدفًا وصنع 13 لزملائه.

مانشستر سيتى ديكلان رايس الانتقالات الصيفية الجارية وست هام ارسنال

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