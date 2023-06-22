الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، 3 متهمين بالسجن المشدد لـ6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها في منطقة بولاق الدكرور.

وعاقبت المحكمة المتهمين في القضية بالحبس 3 أشهر وغرامة 100 جنيه عن حيازة سلاح أبيض "مطواة".

وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمد . ج" 41 سنة، فران، و"محمود . أ" 36 سنة، فران، و"خالد . ص"، 38 سنة، فران، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد اتهامهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، في القضية رقم 2438 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار مخدر "الهيروين"، وعقار "كيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشارت التحقيقات الى أن المتهمين حازوا و أحرزوا سلاح أبيض "مطواه" بدون ترخيص.

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