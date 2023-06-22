الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ سياسة: الملف الاقتصادى على رأس أولويات الدولة المصرية

جريدة الدستور

علق الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس "القمة الدولية للتمويل".

وقال "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الملفات الاقتصادية على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الرئيس السيسي شارك في المائدة المستديرة "شركات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إلى أن هناك نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية على جدول الأعمال وأهمها الملفات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

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