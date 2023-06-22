خبير: العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة فى عهد الرئيس السيسى

علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس "القمة الدولية للتمويل".

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا.

وأضاف أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي، خلال الـ9 سنوات الماضية، وهى علاقات تمتد في جذورها عبر التاريخ ومتشابكة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية.

وأشار إلى أن العلاقات في شقها الاقتصادي شهدت طفرة من خلال زيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في المشروعات القومية العملاقة.