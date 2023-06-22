الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة فى عهد الرئيس السيسى

مانويل ماكرون رئيس
مانويل ماكرون رئيس فرنسا و الرئيس عبدالفتاح السيسي

علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس "القمة الدولية للتمويل".

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا.

وأضاف أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي، خلال الـ9 سنوات الماضية، وهى علاقات تمتد في جذورها عبر التاريخ ومتشابكة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية.

وأشار إلى أن العلاقات في شقها الاقتصادي شهدت طفرة من خلال زيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في المشروعات القومية العملاقة.

مواد متعلقة

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": طريقة حكم الإخوان لا تليق بالمصريين

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": لم يوجد حوار فى عهد الإخوان وأرادوا فرض رأيهم فقط

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": الإخوان أرادوا تقسيم الوطن طبقًا للأديان

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": خطاب الإخوان لا يمت للدين بصلة

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من التفتيت

متسابقة من الصعيد تبهر لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".. وتحصل على كارت "الفرصة الذهبية"

برنامج الفرصة.. فتاة "سوهاجية" تستعرض مشروعًا لإحياء صناعة الحرير المصرى

صاحب مشروع طازة يبهر لجنة تحكيم "برنامج الفرصة"

الأكثر قراءة

رسميًا.. استقالة اللجنة المؤقتة لنادى الإسماعيلى

موسيمانى منتقدًا صن داونز: كان يجب إقصاء الأهلى من دورى أبطال إفريقيا

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الصحة يبحث مع "أبوت" الأمريكية تعزيز التعاون للارتقاء بالخدمات الصحية

"الرعاية الصحية": الاستثمار فى العنصر البشرى على رأس أولويات الهيئة

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية