الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل انتقاله لأرسنال.. كاي هافيرتز يخضع للفحص الطبي خلال أيام

هافيرتز
هافيرتز

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الألماني كاي هافيرتز، لاعب فريق تشيلسي الانجليزي، الانتقال لصفوف نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب كاي هافيرتز ضمن صفوف تشيلسي منذ انتقاله من فريق باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة مترو الإنجليزية نقلًا عن فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن هافيرتز سيخضع للفحص الطبي خلال الأسبوع الجاري قبل إتمام صفقة انتقاله لصفوف الجانرز.

وتوصلت إدارة أرسنال لاتفاق مع نظيرتها في تشيلسي للتعاقد مع هافيرتز مقابل 65 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى الحوافز والإضافات، بعدما تم الاتفاق مع اللاعب على الشروط الخاصة به وراتبه.

وبدأ “هافيرتز” مسيرته ضمن صفوف فريق أليمانيا ماريادورف الألماني للشباب، وانتقل لفريق ألمانيا آخن في صيف 2009، وانتقل لشباب فريق باير ليفركوزن في الصيف التالي، قبل تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2014 ثم صعد للفريق الأول بعد عامين.

ولعب 139 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله للفريق، وسجل 32 هدفًا وصنع 15، من أصل 354 مباراة لعبها خلال مسيرته، وسجل 106 أهداف، وصنع 50 لزملائه في الأندية التي مثلها.

كاي هافيرتز هافيرتز تشيلسى ارسنال الانتقالات الصيفية الجارية

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