للحفاظ على وحدة البصر.. تمارين يوجا لتقوية عضلات العيون

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم بعد ان أصبحت الشاشات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، فإن صحة أعيننا معرضة للخطر ويقضي كل من الأطفال والبالغين وقتًا طويلاً في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، مما يؤدي إلى زيادة مشاكل الرؤية في سن مبكرة.

من ناحية أخرى، قد يتسبب نمط الحياة الخامل والانتشار الواسع لأمراض الغدد الصماء مثل السكري والغدة الدرقية في مشاكل مختلفة متعلقة بالرؤية مثل اعتلال الشبكية السكري، والوذمة البقعية، وإعتام عدسة العين، والزرق.

ويقدم “الدستور” في التقرير التالي 5 تمارين لتحسين البصر، حسب موقع Hindustan times.

يقول الدكتور مانديب سينغ مدير المستشفى البريطاني للعيون: "يمكن أن يساعد دمج تمارين اليوجا البسيطة في روتيننا اليومي في تحسين البصر، كما أنها تعتبر فعالة في منع معظم المشاكل المتعلقة بالعين، بما في ذلك قصر النظر ومد البصر و فيما يلي بعض وضعيات اليوجا الفعالة التي يمكن بها الحفاظ على أعيننا صحية وحادة.

1. بالمينج:

يبدأ نشاط اليوجا هذا بالجلوس بهدوء وعينيك مغمضتين وأخذ أنفاس عميقة للاسترخاء، ثم افرك راحتي يديك بقوة حتى تصبح دافئة ثم قم بوضعهما برفق على جفونك المغلقتين واسمح للعينين بامتصاص دفء يديك، ما يوفر الاسترخاء لعضلات العين، كرر هذه العملية 3 مرات على الأقل يوميا، مع ضمان امتصاص كامل للحرارة.

2. الوامض:

تمرين الوامض سهل وفعال لممارسته، عليك أن تجلس بشكل مريح وعيناك مفتوحتان، ارمش بسرعة لمدة 10 مرات ثم أغمض عينيك واسترخي لمدة 20 ثانية مع التركيز على أنفاسك، كرر هذه الدورة نحو 5 مرات، تساعد تمارين الرمش على ترطيب العينين وتقليل الضغط الناجم عن الوقت الطويل أمام الشاشات.

3. دوران العين:

مثل الوميض، دوران العين هو هدية صحية أخرى من اليوجا لنا، أيضًا، من السهل مملرسته، حافظ على وضعية جلوس منتصبة مع عمود فقري مستقيم ثم قم بوضع يديك على حجرك دون تحريك رأسك، قم بتدوير عينيك في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس اتجاه عقارب الساعة لمدة من 5 - 10 دقائق في كل اتجاه، فدوران العين يعزز مرونة عضلات العين والدورة الدموية ، مما يساهم في تحسين البصر.

4. حركات صعودا وهبوطا:

يساعد علاج اليوجا هذا على استرخاء عضلات العين، للقيام بذلك عليك الوقوف بشكل مستقيم على سطح مستوي، ثم انظر إلى السقف ، ثم انقل نظرك إلى الأرض ، وانظر لأعلى مرة أخرى، كرر هذه الحركة 10 مرات دون أن ترمش بعد ذلك، أغمض عينيك واضغط عليها برفق براحة يديك، يساعد هذا التمرين على استرخاء عضلات العين وتخفيف الإجهاد.

5. براماري براناياما:

هو أحد علاجات اليوجا الأكثر شيوعًا للعيون الذي يتم إجراؤه في وضع متقاطع مريح، لذا أغمض عينيك واضغط برفق بإبهاميك على أذنيك ط، وقم بتغطيتها، ضع أصابع السبابة بين حاجبيك والخاتم وأصابعك الصغيرة عند قاعدة أنفك، ركزي انتباهك على مركز حاجبيك. استنشق بعمق من خلال أنفك، واحبس أنفاسك لمدة من 2 إلى 5 ثواني، ثم قم بالزفير ببطء من خلال الأنف، مما ينتج عنه صوت همهمة، كرر هذه العملية خمس مرات، فهذا التمرين يهدئ العقل ويعزز صحة العين بشكل عام.