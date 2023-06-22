المشدد 15 سنة لمتهم قتل شخصا وشرع في قتل شقيقه بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بمنطقة البدرشين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "صابر . م" 37 سنة، و"صبحي . ع"، و"عبد الرحمن . ص"، 19 سنة، "عبد العظيم . ص"، "محمد . ص، 22 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 14795 لسنة 2022 جنایات البدرشين.

وتبين أنه في يوم 25 سبتمبر من العام الماضي بدائرة مركز شرطة البدرشين استعرض المتهم القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من "سعد . م"، و"أحمد . م"، و"إبراهيم . ح" وذلك بأن أشهر المتهمين الآخرين أسلحتهم البيضاء " سكين ، مطواة" تجاههم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمداً "أحمد . م" على اثر سبق الخلاف المستعر بين المجني عليه الثالث و المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض "مطواة"، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل "سعد . م" عمداً علي اثر محاولته الزود علي المجني عليه بمحل الاتهام الأول، وما أن ظفروا به حتى أنهال عليه المتهم الأول بسلاح ابيض "سكين " قاصداً من ذلك قتله الا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركته بالعلاج.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين أصابوا عمدا "إبراهيم. ح" فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المبدئي والتي أعجزته عن القيام بأشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة "سكين".