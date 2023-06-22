عودة التيار الكهربائي لقرى ومراكز الوادي الجديد بعد انقطاع دام ساعتين

شهدت محافظة الوادي الجديد، منذ قليل، عودة تشغيل التيار الكهربائي في جميع القرى والمدن بعد انقطاع دام لمدة ساعتين ، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الإستعداد القصوي للتعامل مع الأزمة

وقال وكيل وزارة الكهرباء المهندس ياسر عمر، في بيان له اليوم، إنه حدث اختفاء جهد في مغذيات المحافظة من مصدري التغذية وهما خط نجع حمادي - أبو طرطور بالخارجة، والثاني توشكى العوينات - بلاط، وجرى تنسيق العمل مع شبكات التغذية وعودة الجهد مرة أخرى وإعادة تشغيل التيار الكهربي مرة أخرى واستقرار وانتظام التيار الكهربي



وأكد البيان الصادر من المحافظة، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة مع تفعيل غرفة مواجهة الكوارث والأزمات، وهي في حالة انعقاد دائم للمتابعة المستمرة مع مسئولي الكهرباء، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين تحسبًا لحدوث أي طارئ.



وكان قد انقطع التيار الكهربائي عن محافظة الوادي الجديد بالكامل مما تسبب في إصابة المحافظة بحالة من الشلل.

وأكد مصدر مسؤول بالكهرباء ان سبب انقطاع الكهرباء يرجع لعطل في الخط الرئيسي بنجع حمادي

وأعلنت المستشفيات والوحدات الصحية تشغيل مولدات الكهرباء حتي لا تتأثر المنظومة الطبية بذلك العطل فيما توقفت محطات الوقود عن العمل مما تسبب بتكدس السيارات أمام محطات الوقود في انتظار عودة التيار الكهربائي.

وقال المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم اعادة توصيل التيار الكهربائي بالكامل لمحافظات الأقصر وأسوان وبعض مراكز قنا التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي لوجود عطل طارئ بمحطة محولات نجع حمادي جهد 500 ك.ف.أ.وأكد صدقي، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه على الفور تم الدفع بماكينات طوارئ وديزل مختلفة القدرات لتأمين وتوفير التغذية الكهربائية المختلفة للمستشفيات ولجان الامتحانات بمختلف المناطق المتأثرة بالانقطاع.

