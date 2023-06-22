الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك محل قبل ترويج لحوم مجمدة فاسدة في القاهرة

جريدة الدستور

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية اليوم الخميس، حبس مالك محل لحوم مجمدة لإدارته مخزن لحوم دون ترخيص وحيازته على كميات من اللحوم فاسدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجاري، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وفحصها، تمهيدا لإعدامها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل لحوم مجمدة – مقيم بدائرة القسم) يدير مخزن دون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على (كمية كبيرة من مقطعات اللحوم، جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية)، بمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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